警方查緝過程跳上嫌犯車輛，見到歹徒丟包的親生3歲娃，令現場警方很錯愕，邊哄娃邊追犯人直呼「人民褓姆真不好當！」(三重警方提供／戴上容新北傳真)

三重警8日晚間掃蕩詐騙集團，由偵查隊長鄭偉豪率40多名警員，橫跨雙北地區連逮7名詐欺犯，共查扣詐欺現金84萬，警方查緝過程跳上嫌犯車輛，見到歹徒丟包的親生3歲娃，令現場警方很錯愕，邊哄娃邊追犯人直呼「人民褓姆真不好當！」

三重警偵查隊長鄭偉豪表示，8日下午接獲情資，有兩組詐欺車手在三重ATM提領款項，專案小組40名警力於正義北路地毯式搜查，在三重正義北路及菜寮捷運站口，攔查到楊姓及屈姓2名車手查扣35萬4000元。

警方持續向上搜查檢，發現2人接受詐欺集團幹部指揮調度，警方立刻鬥智反串，在雙北地區接續逮捕2名犯嫌，當警方準備下一波誘捕時，發現有1男1女犯嫌駕車前來，2人看到警方竟棄車逃逸，警方全力追緝，未料一上嫌犯車輛卻看到一個3歲的小男童，其中一位警方也尖叫「誰的小孩啊！」。

原來2名嫌犯急著脫逃，把他們3歲的小男童留在車上，小男童立刻大聲哭叫，警方手足無措秒變奶爸安撫「不哭不哭，我們去找媽媽！」。警方一車4人在男童高分貝的尖叫聲中，又逮捕楊姓及黃姓2名詐騙集團幹部，並在北市到圍捕詐欺集團「水車」王姓高層幹部，並搜出48萬9000元詐欺贓款。

由於小男童不能隨父母進入候詢處所，社會局社工在深夜又無法到場安置孩子，警方只好拿起奶瓶、尿布變身溫柔奶爸，笨手笨腳的幫男童換尿布、泡牛奶，警方更輪班哄男童睡覺。

警方表示，當場已喝斥丟包男童的父母親，專案小組共查扣詐欺現金84萬，訊後將7名犯嫌依違反刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢偵辦，警方將持續向上溯源擴大偵辦。

(中時 )