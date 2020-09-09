宜蘭頭城大溪漁港7日發生「瘋狗浪」殺人事件，10多名釣客遭浪捲走，釀4死5傷。中央氣象局長鄭明典臉書PO文，直指就算好天氣，只要海邊有長浪，就可能形成所謂的瘋狗浪。氣象局提醒，台灣四面環海，任何時候、任何地點都有瘋狗浪機率！

「一轉頭，人都不見了！」逃過一劫的釣客餘悸猶存，回憶驚險一瞬間，一波浪打來，所有人都被捲入海裡。這場意外也讓冒險救人的岸巡、消防人員直呼「從未看過」。

受海神颱風外圍環流影響，東北角一帶事發當日有發布長浪警報，根據宜蘭氣象站觀測，蘇澳測得浪高達2.5公尺、龜山島1.7公尺，大溪漁港在意外發生時風速忽然轉強，估計浪高2公尺，就是俗稱的瘋狗浪。

氣象局長鄭明典在臉書分享，風浪大時在海邊自然有所警覺，風小或好天氣，容易讓人失去防備，他提醒4點觀察，別忽略小地方，確保自身安全。

1.溫和天氣時，海堤或岩岸邊不時出現大浪花......有長浪

2.浪頭與浪頭的距離感覺很寬......有長浪

3.個別浪頭感覺有點整齊而且延伸很長......有長浪

4.不同的浪頭線近似平行......有長浪

綜合上述，全都與長浪有關。其實台灣四面環海，加上地形，到處都有瘋狗浪發生，尤以東北角最甚，如野柳、基隆和平島、碧砂漁港、瑞芳陰陽海、宜蘭內埤海灘等，都是好發地點；又以盛行東北季風的冬天機率最高。

氣象局提醒，民眾前往海邊，無論是戲水、垂釣，千萬不要站立在曾有波浪打上的礁岩，或在前高後低的突岬逗留，避免瘋狗浪突襲。

(中時新聞網)