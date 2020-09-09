其中一名女住戶，見火勢直衝頂樓，所幸在頂樓呼喊一陣子後，被消防人員看到，立刻架雲梯將她救下。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局抵達後，見火勢延燒，加派人員前往支援，並在30分鐘內控制火勢，1小時將火勢撲滅。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

張姓阿嬤見火光，立刻衝出家外；而救護人員為安全起見，也將3名患者送往慈濟醫院檢查。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市進豐街帝君廟後方一棟木造鐵皮屋，今凌晨零時48分遭祝融，火勢濃煙直衝天際，烈燄四處亂竄，旁邊2棟樓慘遭波及，屋內居民從睡夢中倉惶逃生，所幸無人傷亡；起火原因仍須由警消進一步調查釐清。

消防局第一大隊副大隊長吳佳奇表示，獲報指出花蓮帝君廟後側有火災發生，立即出動共計18車50名警義消前往搶救，花蓮車組抵達現場時，其中3棟連棟住宅已全面燃燒，面積約50坪，並在30分鐘內控制火勢，1小時內將火勢撲滅。

吳佳奇指出，現場2名住戶第一時間從火場出來，並接獲到其中一棟頂樓有女子待救，因現場濃煙瀰漫，於是架設雲梯順利將女子救出；救護人員為安全起見，將3名患者送往慈濟醫院檢查。

在頂樓求救的林姓女屋主表示，當時正在2樓睡覺，聞到濃煙味，想說奇怪，聽到隔壁嫂嫂的呼救聲後，下樓看，結果是外面起火了，嚇得直往頂樓逃；所幸在頂樓呼喊一陣子後，被消防人員看到，立刻架梯救下。

住在木造房的張姓阿嬤說，當時也沒人在煮飯，見沒有住人的那間木屋突然冒出火光，立刻先逃出屋外，沒想到就燒起來，實在不清楚起火原因到底為何。

由於大火位在市中心住宅區，消防人員從零時48分開始滅火，1時18分控制火勢，39分將3名傷患送醫急救，殘火處理至3時44分；經評估共燒毀3房2車，2木造房與一棟3層樓建築，1台轎車與1台廂型車，粗估財損約30萬元。至於起火原因仍須由警消進一步調查釐清。

(中時 )