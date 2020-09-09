游彤葳分享應徵酒店領檯證件被收走。（圖／翻攝自游彤葳wei Youtube）

YouTuber游彤葳去年參與《通靈少女2》演出，她因做過汽車業代，被網友封為「車代女神」，最近她在自己新一集節目中，CALL OUT給曾做過酒店經紀的朋友，分享酒店內令人嘆為觀止的暗黑玩法，她更透露大學時和朋友應徵領檯，豈料到場後才發現是酒店，她和朋友的證件還被收走，一度無法脫身。

游彤葳在節目裡致電給曾做過酒店經紀的朋友，對方先解釋制服店、禮服店、便服店的差異，透露便服店是最高級的，小姐可以自由選穿喜歡漂亮的衣服上下班，只要讓客人開心願意「框」她就好，而所謂的框就是客人將小姐帶出場約會，「可以吃飯，可以看電影，但是妳要不要跟客人上床，那是妳自己決定的事」，因為若上床酬勞是小姐們自己收取，酒店經紀沒收到錢，因此也不會強迫小姐。

游彤葳問，身邊有男生朋友透露到酒店看小姐脫光在別人身上搖，該名做過酒店經紀的朋友說那是最低階的制服店，可以幫人做「半套」，小姐一開始會穿著制服進來跟朋友聊天，過不久有音樂響起，暗示「時候到了」，女生就會脫光坐到男生身上開始搖，音樂結束就繼續喝酒，第二次音樂響起就會幫忙做半套。

談到酒店經歷，游彤葳也分享過去和朋友上求職網站找領檯工作，到了現場就被安排挑衣服、打扮，對方還一直稱他們是正經的酒店，後來才發現根本就是一般的酒店，對方又稱妳們是應徵領檯，不會逼做酒店小姐的事，帶了兩組客人後游彤葳和朋友越來越覺得不對，就要求離開拿回證件，起初她們以為會被刁難，幸好後來全身而退。

(中時新聞網)