美國6大科技股市值在過去這3個交易日共蒸發逾1兆美元，但對於這個估值在上周達到高峰的巨大漲幅而言，只是一個小挫折。

蘋果股票市值在8月9日達到2兆美元大關，然而這3天來的市值縮水了約3250億美元，跌破2兆美元，投銀Jefferies分析師Jared Weisfeld表示，這相當於約1.5個Salesforces公司，以及蘋果下個年度的預估營收。

微軟市值3日內跌掉2190億美元，亞馬遜市值跌1910億美元，Alphabet市值跌1350億美元，特斯拉周二股價暴跌近21%，創下史上最大單日跌幅，過去這3日來市值減少1090億美元。臉書市值跌890億美元。

儘管數字龐大，但基於這些科技巨頭今年來的估值飆升，仍應以較合理的方式看待這次回檔。今年初這6大美國科技股的市值合計約為5兆美元，截至上周三（9月2日）其合併市值站上8.2兆美元。在周二收盤後，6大科技股合併市值跌至7.1兆美元，雖然過去3個交易日來市值暴跌，但在新冠肺炎疫情持續肆虐下，以及在美國就業流失創下歷史新高之際，這6檔科技股的市值仍較今年初增加了2.1兆美元。

(時報資訊)