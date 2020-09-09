紅雀與雙城之戰出現史詩般的對決，紅雀捕手威特斯(Matt Wieters)對雙城後援左投瑟爾伯（Caleb Thielbar）纏鬥了整整19球才被解決，這已經是有統計以來紅雀單打席所耗費的最多球數，儘管最後威特斯仍出局，但這次對戰不禁驚嘆威特斯「纏功」了得。

紅雀與雙城的雙重賽，雙城先發投手達布內克(Randy Dobnak)僅投2.2局就失5分退場，因此牛棚提前啟動，2人出局、滿壘情況下，接手的後援左投瑟爾伯一上場就投保送讓對手輕鬆得分，接下來他小心面對打者威特斯，但無論他丟直球、曲球、滑球，都無法順利解決對手。

瑟爾伯與威特斯的打席共耗了19球，其中威特斯擊中14次界外球，尤其第9球形成2好3壞後，從第10到第18球，連續9球都被威特斯擊成界外球，讓瑟爾伯都差點沉不住氣，最後則是一顆四縫線直球被威特斯擊到場內接殺出局，才結束這次耗神費力的對決。

而根據大聯盟官網報導，1988年有逐打席紀錄以來，單打席纏鬥19球已經是紅雀隊史紀錄，而大聯盟最高紀錄，則是2018年4月22日，巨人打者貝爾特(Brandon Belt)對決天使先發貝瑞亞(Jaime Barria)，兩人纏鬥多達21球。

但事實上威特斯本季狀況並不好，他今年已經34歲，本季17打席裡面僅敲出1支安打，打擊率僅0.59，雖然他攻擊和防守能力都在下降，不過至少他在退休前達成一個新的隊史紀錄。

(中時 )