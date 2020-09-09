港府將在11日起，再度放寬部分防疫限制措施，包括將禁聚令及餐廳人數單桌放寬至4人，電子遊樂、表演場所及麻將館等也可望重新開張。

香港食物及衞生局局長陳肇始今早（9日）在受訪時表示，由於目前香港疫情漸趨穩定，港府已著手計劃放寬下一階段防疫措施，包含重新開放泳池、派對房間和夜店等開張營業。

不過她指出，香港目前仍有約3成確診病例的感染來源不明，因此當前不能夠開放所有防疫限制，必須逐步、有系統及分階段開放，又稱重開營業公共場所除了要考量疫情外，還要考慮對市民影響，包括是否必要，以及風險掌控程度。她強調放寬措施要謹慎，並持續做好感染控制措施，亦要管控人流。

陳肇始表示，截至今天上午8時，約已有125萬人於網上預約全民檢測計劃，連同現場登記的民眾，合計約有131萬人次完成採樣，約103萬個樣本完成檢測，初步檢測發現，陽性個案有18宗。她指確診者中有2名為移工，對此特別關注，擔心出現病毒散發。

(中時 )