今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源永續」和「資源永續」為核心，結合「新農業」、「綠能科技」、「循環經濟」與「安全職場」四大主題，對應人類生活四個不同面相，展出超過100項未來10到20年內可以實現人類永續樂活家園之重要科技成果。

在永續發展館中，以循環經濟理念，結合循環技術與創新循環材料，建構各種循環經濟商業模式，不但顯示逐步提升資源有效利用以及產業國際競爭力，更展現台灣轉型成為一座循環科技島的各種面貌。整體展區聚焦國內具發展潛力的循環科技與應用領域，可區分為海洋廢棄物回收、二氧化碳補集、易拆解太陽能模組等，以營造潔淨海水、空氣、陽光等意象，說明透過循環科技的應用，不僅可創造產業競爭力，還可保護自然資源，讓生存在這座島嶼的人們，可以永續發展。

農漁電共生分為「漁電共生」、「農電共生」二部分，囿於展場空間，將以漁電共生進行展示，呈現台灣漁業結合綠能、科技及養殖生產設施之模組化，發展再生能源，展示項目包括: 太陽光電整合之新型態養殖模組開發、水產太陽光電養殖新模式之開發、綠能開發水產養殖新模式之應用等相關技術，並輔以養殖模場模型示意。

透過研發穿戴式環境及生理監測裝置，即時掌握工作現場危害警訊，包括一、智慧無線氣體感測裝置，應用物聯網及智慧科技，可同時偵測人員動態及多種氣體濃度，透過無線上網即時傳遞危害資訊至遠端安全監控人員，更能主動發布無線求救警報，縮短救援應變時間，滿足局限空間作業安全監控需求；二、評估勞工過勞風險裝置，透過穿戴式感測裝置，取得勞工心率，與內建的睡眠資料、過勞量表、疾病風險資料庫連結，推估勞工疾病風險指標及綜合分數，即時顯示於電子裝置，使勞工瞭解自身健康狀況，雇主亦可適當地調整勞工工作量，預防過勞事件。

另外，我國2025年儲能電池目標590MW，電網級儲能技術可彌補既有抽蓄水力儲能設備、快速反應燃氣機組容量之不足，主要用於再生能源及電力系統所需之輔助服務。本次展示兩種電網級儲能技術，包含儲存較小量，約幾十分鐘，但可快速存取的能源，用於平滑再生能源發電輸出，消除併入電網時的電力瞬間起伏，提高電網可靠度及穩定性的「功率型電池」，以及儲存大規模的能量，大約數個小時，增加再生能源可調度性或削峰填谷，進行能源轉移的「能量型電池」。

結合多樣化的能源管理技術，展示有金門電網強心劑之稱的「快速救援型儲能系統」、「虛擬電廠」、「自動需量反應設計應用於離島電力系統保護與負載管理」、「金門再生能源發電預測系統」、「金門儲能系統動態分析」、以及「應用程式白名單主動式資安防護系統」等。

本系統開國內產業之先，將地理圖資系統（GIS）與配電監控（SCADA）之即時系統資訊進行整合，提供饋線地理空間資訊及定位服務，透過資料視覺化技術，呈現饋線上電力設備與再生能源相關電力資訊，可輔助調度員迅速掌握饋線故障位置，並加入配電潮流程式計算，SCADA除了可進行饋線故障偵測與區間判斷、隔離、上游復電與下游轉供（FDIR）等快速復電功能外，透過配電潮流計算方法，提出饋線轉供建議方案，可供調度員作為轉供調度決策參考依據，以加速排除故障並恢復用戶供電，有效提高饋線調度運轉可靠度與管理再生能源能力。

「循環材料驗證媒合平台」整合串接多樣化資通訊技術，透過區塊鏈、物聯網及人工智慧等新興科技，追蹤掌握循環材料的資源流向、品質及應用，並於雲端展現循環材料的物流運輸路線、即時影像及品質數據，讓物料由源頭到應用場域紀錄透明公開。現場將實際展示目前開發之循環物料AI辨識技術雛形。

環保署去年拍板網購包裝減量指引，串聯網購平台、包材業者及物流業者，成立「網購包裝減量聯盟」，網購循環箱制度預計於今年底上路，要達成網購包裝減量目標。本次亮點展示「package+ 循環箱」，為創新網購循環包裝及網購包裝循環再利用的運作模式，包材以回收材質製成，具防水、防撞、防盜等功能。一個包裝可重複使用50次以上，平均使用一次可減少約1.2公斤的碳排放，並減少300公克一次性的網購包裝材使用。

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