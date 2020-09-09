看不見的外送員？Uber Eats凌晨突傳「訂單已送達」，網友收到全嚇歪喊，我沒有訂餐。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友在凌晨4點收到Uber Eats「訂單已送達」的通知。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多人愛用外送平台叫餐，但有網友分享，明明沒有訂餐，凌晨卻突然收到訂單已送達的通知，讓他整個人都「毛」起來，此事也引發網友熱議，許多人表示有遇到相同問題，尚不曉得原因為何，但也有網友開玩笑說，鬼月你懂的，恐是好兄弟大量使用中。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，現在時間凌晨4時27分，他並沒有訂餐、交易記錄也無此筆訂單紀錄，最可怕的是，這家麥當勞要到早上7時才營業，但隔不久他竟收到訂單已送達的通知，請他好好享用！

原PO嚇歪詢問，究竟是他的帳號被盜了，還是因為現在是鬼月？他也表示，自己有嘗試與Uber eats聯絡，但沒辦法與客服直接聯繫。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，自己也有收到訊息，「我4點多也是收到餐點送達的訊息」、「覺得很可怕」、「鬼月你懂的」、「我也是！還顯示可以放置門口，真的嚇死」、「看不見的外送員」、「還好不是說，餐點已燒給您，請享用」、「好兄弟正在大量使用無博弈」。

不過也有網友指出，嘗試按進去之後，發現裡面是上一筆訂單的資訊，感覺可能是系統維修，或是出了什麼問題，另也有網友說，他按進去發現是「響食優惠的按鈕」，該不會是另類打廣告的方法。

(中時新聞網)