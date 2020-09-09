基隆是偏鄉嗎？基隆市長林右昌選台北市長不行嗎？網路觀察家朱學恒昨(8)日做政治評論，意外引爆天龍國與偏鄉的戰火。他後來發文向基隆人和林右昌致歉，但也喊話林右昌，乾脆就來台北選，拯救我們天龍國的落後遲滯。

朱學恒昨在「POP搶先爆」節目中指出，「林右昌選台北市長不太行」，「台北市民不太吃那種偏遠小鄉鎮來的人」，林右昌大感不滿回嗆朱學恒，說基隆是遙遠小鄉鎮很無知。他還稱，台北市發展遲滯超過20年，人口流失，交通無解，年輕人買不起房子，反而是最迫切需要好好改造的地方。

朱學恒說，「一定要為了我的無知和愚蠢向基隆人和林右昌道歉【鞠躬】，可是被你認為發展遲滯的我們台北人也不喜歡說要有輕軌，結果卻沒了台鐵的政治人物啊」。朱學恒還反問林右昌，「不然這樣好啦，右昌就來選選台北市長，拯救我們的落後遲滯嘛，好不好好不好好不好。」

天龍國與偏鄉話題，底下網友各抒己見，「如果以首都台北來比較的話，其實除了台北以外，其餘都算鄉下。」、「叫人嘴回來了吧，傲慢的天龍國人，但事實如此哈哈哈哈」、「我曾在基隆工作幾年過，基隆是小鄉鎮沒錯啊？不然那麼多人每天去台北上班為何不留基隆就好」、「住基隆四年的我表示: 馬的偏鄉」、「基隆是偏鄉跟基隆人買得起房子不衝突啊」、「基隆是不是落伍？開車下基隆交流道時看看兩邊的房子便知。」、「說小鄉鎮不行，那說大鄉鎮好了」

(中時新聞網)