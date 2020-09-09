蔡政府除了要調漲勞保費率，勞保年改也傳出將在2年內登場，年改選項將包括溯及既往。對此，前總統陳水扁表示，身為長工之子，看到政府要抓勞工開刀，若明年勞保費率調漲，「可憐勞工的荷包又要失血了」！

陳水扁稍早在臉書貼出他當立委時，走出立法院的一張照片，並表示那是他從台北市長到總統4次選舉都使用的招牌照。他提及，1992年11月12日，當時還是立委的他，參加「三法一案行動委員會」發起的「1112工人鬥陣大遊行」，當時的勞動三法是「勞動基準法」、「工會法」以及「勞資爭議處理法」。地點在立院群賢樓旁邊的濟南路上。他手持勞動三法的相關資料，被著名攝影記者謝三泰意外拍到。

陳水扁表示他非常喜歡這張照片，也期勉要像照片一樣，做個「正義認真專業」的立委、「快樂希望」的市長、充滿信心活力，具有「領導力、決斷力、執行力」的總統。陳水扁透露，因此，他才會推動一連串的勞工福利政策，如縮短工時，實施職災勞工保護法、就業保險法，同時推動可攜帶式的勞退新制，讓勞工不再擔心因年資中斷領不到退休金。

陳水扁指出，在他擔任總統期間，對勞工的照護有增無減。他也坦言，身為長工之子，看到政府要抓勞工開刀，勞保費率明年如果調漲，可憐勞工的荷包又要失血了，不免憂心忡忡。

(中時新聞網)