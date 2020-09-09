國民黨革實院長羅智強連日質疑衛福部長陳時中的美豬萊克多巴胺含量標準，以ppm為單位，比國際標準都用ppb為單位寬鬆1.5倍；陳時中回應說「世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位，沒有太大問題。」羅智強今天指已有1450在帶風向，他就用衛福部食藥署的回答，打臉陳時中及1450。

羅智強說，網路上又有1450在帶風向說「只要驗出0.011 ppm的瘦肉精，就是超過安全容許量0.01 ppm，沒有四捨五入的問題。」他就拿食藥署自己的回答，好好打這些1450的臉。

他說，「衛福部食藥署則回應表示，依據『包裝食品營養標示應遵行事項問答集』中營養標示數據的修整進位方式，若偵測值為『0.014ppm』，確實會判定為符合『0.01ppm』標準。」也感謝三總的祝年豐醫師，指出「用ppb測量比較精確，很多東西用ppm測量，就會被歸類到零檢出。」

羅智強說，「陳時中，真的不要再拗了，你現在的容許量，等於是 codex標準的1.5倍，就算是驗到0.0149ppm，也一律視為符合0.01ppm 的標準。你讓台灣人民，吃到超標這麼多的瘦肉精真的不會良心不安嗎？」

(中時 )