人民幣兌美元中間價9日報6.8423元，較8日6.8364元，貶值59個基點，創下逾一周新低。9日中間價較8日下午4時30分收報6.8316元，貶值107個基點；較8日晚上11時30分收報6.847元，升47個基點。

香港信報報導，人民銀行9日將進行人民幣（下同）1200億元7天期逆回購（附賣回）操作。9日有200億元的逆回購到期，據此計算，單日淨投放1,000億元，為連續第3日淨投放，累計淨投放達2,200億元。

據路透統計，本周公開市場共有3,900億元的逆回購到期。

(工商 )