人民幣中間價貶59個基點 人行逾千億元逆回購 10:322020/09/09 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價9日報6.8423元，較8日6.8364元，貶值59個基點，創下逾一周新低。9日中間價較8日下午4時30分收報6.8316元，貶值107個基點；較8日晚上11時30分收報6.847元，升47個基點。 香港信報報導，人民銀行9日將進行人民幣（下同）1200億元7天期逆回購（附賣回）操作。9日有200億元的逆回購到期，據此計算，單日淨投放1,000億元，為連續第3日淨投放，累計淨投放達2,200億元。 據路透統計，本周公開市場共有3,900億元的逆回購到期。 (工商 ) #基點 #逆回購 #淨投放 #貶值 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫有成 賴正鎰：外資來台投資與購地面積雙成長 09:592020/09/09 生活 1分鐘讀財經》外資猛買2檔避險ETF 台股心驚 08:172020/09/09 財經 《商情》庫存回補 尼龍粒外銷價反彈上漲 14:322020/09/09 財經 13檔8月營收創高 法人按讚 04:102020/09/09 證券．權證 力達-KY自結8月合併營收轉正成長 09:172020/09/09 財經 台積電撐盤 多頭企圖重掌兵符 04:102020/09/09 財經要聞 台指期 外資多單加碼 04:102020/09/09 證券．權證 陸8月二手房成交量自然回落 三線城市續熱 03:092020/09/09 兩岸 《商情》逢低買盤支撐 上海期膠反彈收漲 10:002020/09/09 財經 陸港觀盤－後疫情時代 優質企業價值凸顯 04:102020/09/09 全球財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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