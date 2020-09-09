吃飯咬到衛生紙 她嗆「不要殘害客人的胃」店家看監視器氣炸了 。(中天新聞)

想白吃白喝，就能這樣損毀店家商譽嗎？日前一對母女到餐廳用餐，點了2樣餐點共190元，但在快吃完時這名女兒將用過的衛生紙塞進吃完的餐盤裡，向店員反應在菜裡吃到衛生紙，然而店家僅道歉後切了兩顆滷蛋當賠罪，惹這對母女不滿，事後到店家臉書留負評、痛罵沒衛生，然而一切自導自演全被店內監視器拍下，惡劣行徑讓店家忍無可忍，揚言提告求償。

從監視器畫面中可以看到，這名女兒先是左顧右盼，等沒人注意時夾了一張用過的衛生紙到吃光的餐盤裡，再用筷子壓一壓，坐在對面的母親非但沒有阻止，還用眼神示意，讓女兒招來店員，投訴在菜裡吃到衛生紙。

然而店家關切後僅道歉、切了兩顆滷蛋免費贈送，讓母女倆覺得詫異，沒吃就走了，之後便在臉書怒罵店家又爛又沒衛生，「如果想吃到高麗菜裡面有一大塊衛生紙的可以來」、「知道咬到衛生紙有多噁嗎，一去道歉也沒有」，還要店家「不要殘害客人的胃」，讓店家傻眼，回頭看廚房及外場的監視器才發現，一切都是這對母女在自導自演，讓店家決定反擊，要這對母女出來道歉，並備妥資料，要到警局提告。

對此，網友們看了紛紛留言，「想吃免費的就說嘛，沒錢喔！」、「母女一起做案，不提告怎麼可以，社會敗壞不是沒原因，縱容無恥之人，」、「什麼教育，沒錢就別吃」、「母女不知道，舉頭三尺有監視器嗎?」、「還到臉書留言剛好可以循線抓人，爽」。

(中時新聞網)