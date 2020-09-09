受旺季效應及新興科技商機發展，台灣8月貿易收支優於預期，其中8月出口為311.7億美元，創下歷年單月新高，並連續2個月正成長；進口則上升8.5%約為247.1億美元。出口商大舉拋匯使近期新台幣走揚，今早盤，台北外匯經紀公司新台幣匯價再升破29.3元，最高匯價為29.282，升值2.23角。早盤新台幣高低震盪區間在2.28角，較昨天區間2.59角有小幅收歛。

今年新台幣成為超強貨幣，但8月單月出口值甚至創歷年新高，完全不受新台幣升值的影響，顯示WFH/LFH的終端需求強勁，抵銷了匯價的不利因子。

美元指數方面，在歷經了7月的下跌後，8月整理，9月以來美元呈觸底企圖止跌反彈。美國總統川普在9月8日再次提出中美經濟脫鉤的觀點，並指出雙方若不再進行貿易，美國並不會有任何損失。

而據中國海關總署公布，8月出口年增9.5%，進口年減2.1%，8月貿易順差則優於預期。其中美國為中國第三大貿易夥伴，1至8月累計，中國對美國出口年減3.6%，進口則下降2.9%。

(時報資訊)