71歲簡姓老翁，近年常在台北捷運車廂內，以生殖器磨蹭女性，甚至在女性的衣服留下「嘉明」，是性騷慣犯。今年2月簡翁又在捷運上，以生殖器磨蹭1女子左手臂，並在女子衣袖上殘留「嘉明」的味道及白色殘跡，被害人因聞到異味，並發現衣袖處有汙漬，憤而提告。台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴簡翁，檢方痛批簡翁12年來，已涉犯11起性騷擾，犯行造成社會危害甚深，具體求刑2年。

據了解，本案已創下北檢起訴性騷慣犯，具體求刑刑度最高的案例。

起訴指出，簡翁因去年間在捷運車廂內，以下體碰觸女性大腿、屁股等處，分別被台北、士林地院依性騷擾罪判處徒刑3月、4月確定，去年3月才易科罰金執行完畢。

但簡翁卻於今年2月15日下午4時58分，搭乘捷運從龍山寺站前往板橋站途中，見1女子坐在位子上，認有機可乘，遂站在女子座位旁左側，趁對方不注意之際，以生殖器碰觸女子的左手臂，並在女子外套左手臂處留下精液殘跡。事後女子報警處理。

檢方偵辦時，簡翁辯稱是「漏精」，不是故意的，否認性騷擾，檢方因認為手臂並非「身體隱私部位」，不構成性騷擾，一度將簡翁不起訴，但高檢署認為將本案發回北檢續查，北檢重新調查，依法起訴簡翁。

檢方發現，簡翁自2008年間第1次犯下性騷擾犯行迄今，12年來不斷對捷運女乘客從事性騷擾，其中有罪判決有4案、審理中因告訴人撤告而不受理判決有3案、偵查中因調解撤告獲不起訴有2案、罪嫌不足獲不起訴有2案，且簡翁始終否認犯行，態度惡劣，其犯行造成社會大眾危害甚深，建請法官量處2年有期徒刑。

(中時 )