交通部匡列前瞻2.0預算項目中，軌道建設原編列4241億元，昨遭國發會腰斬剩下1903億元，大刪超過2000億元，幅度逾5成。交通部長林佳龍今日表示，沒有任何項目被刪，只是預算編列上的調整。

林佳龍說，沒有政策轉彎，國家重要軌道建設計劃與預算沒有改變，只是編列方式，因應特別預算的編列有期程，過去四年列入前瞻軌道建設的都會持續，新增的就放在年度公共預算編列，只是預算編列的調整，並沒有任何一項先前在推動的重要軌道建設有改變。

既然被大砍2000多億元，是否有需要檢討的項目？林佳龍說，任何一項軌道建設，預算的金額都相當大，程序是很嚴謹的，先前在前瞻1.0的時候，因推出時，有很多計畫都希望來掛號，可掛號不代表最後會完成所有程序，自從可行性研究、綜合規畫到環評，必需經過很嚴格的審查，有些也許遇到困難，甚至包括土地取得，或是路網的競合。

林佳龍舉例，現在在推動環島高快速鐵路網，西部高鐵東部快鐵，如果北宜高鐵要推動，一定會跟其他北北基宜的軌道建設有競合關係，因此就重新檢視、調整，這也是為什麼要成立北北基軌道路網的溝通平台。

林佳龍說，回應包括柯市長、侯市長、林右昌市長的建議，會有形成政策協調機制，就基隆輕軌、汐止民生線捷運、北宜高鐵等軌道路網做檢視，讓綜合效益發揮到最大。

外界關心，林佳龍心裡有沒有底會被刪了哪些項目？林佳龍說，沒有任何項目被刪，如果仔細去看，因前瞻第二階段是針對未來四年，執行期程必須在四年內才需要列入特別預算，如果期程長達十年，有些就用年度公共建設預算編列，只是放的地方不一樣，原來的建設沒有一項會因為沒有編入前瞻2.0而受直接影響。

林佳龍指出，前瞻預算總共8400億，軌道建設相對占比較大，期程也超過八年，從現在來算未來四年，就不一定編入前瞻預算，也是配合國發會編列預算的方式辦理，沒有任何重大改變。

(中時 )