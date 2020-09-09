香港保安局前局長黎棟國形容彭博及CNN近日涉及《東方日報》的報導「無厘頭」，尤以CNN將許多以往殘缺不全的資料寫成故事，內容與本港近日發生的事拉不上任何關係，又指不排除其報導時機與黎智英近日涉刑恐東方記者的判決有關。政界認為CNN常遭踢爆做新聞，今次「生安白造」、抹黑東方，手法卑劣及可恥。

據報導，黎棟國認為外媒報導本港事件時經常不持平，重申報導新聞不應有任何直接或間接判斷；又指彭博及CNN等均屬國際傳媒，「假如報導日積月累不能夠去全面反應事實，讀者會受報導影響，可能產生好大的偏見」。

港議員葛珮帆批評CNN及彭博等外媒對東方指控均屬無理，又指CNN經常被「踢爆」講故事，使用「大美國主義」報導手法，美化黎智英及暴徒惹人質疑。在黎涉刑恐東方記者一案，法庭表證成立後卻「放生」黎，令人質疑司法機構及律政司處理手法有問題，質疑黎智英有保護傘，CNN沒有提及黎涉嫌違法，令人懷疑CNN立場偏頗。

「廿三萬監察」發言人王國興斥CNN「無中生有」、抹黑東方，相信近日舉措以圖在黎涉嫌刑事恐嚇東方記者案判決前後轉移視線，「圍魏救趙」及「砌東方生豬肉」手法卑劣和可恥。《東方》昨頭條鋪排事實，做法「君子坦蕩蕩」、光明磊落，外媒偏頗報導不損《東方》公信力。

(中時 )