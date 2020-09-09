因應全球疫情，台灣旅遊業也力求轉型增加營收，全台第一家上市的鳳凰旅行社宣布跨足健身產業，將Fit+Next結合起來創『Fitnexx』微型健身房品牌，開在台北信義安和捷運站1號出口旁的第一家店預計10月開幕，強調結合便捷的交通與全新規劃設計的場地、搭配最先進健身器材，專業的教練群，提供消費者一個最舒適的健身環境。

鳳凰旅行社表示，鳳凰跨足健身產業「不做最大只做最好」，以「Fitnexx』為品牌旨在彰顯能快速應對市場環境變化與消費需求，且Finexx讀音也像英文的鳳凰/不死鳥（Phoenix），與本業旅行社相呼應，期待此品牌能提供消費者們一個脫胎換骨的空間，挑戰自我極限，打造滿意的身形與健康的體態。

均間不少健身品牌主要銷售重點是會員或課程，Fitnexx主要的訴求是則是空間，以全新運動平台概念，讓一般消費者購買運動課程、或擁有屬於自己訓練空間，也能將環境資源共享給需要優質環境教學的教練群們，帶著自己的學生租借教室，不僅有獨立的訓練空間，還能共享相關的健身器材。

在後疫情的時代，Fitnexx強調把環境衛生安全擺第一位，相較於開放式的健身房，在環境衛生上很難把關；坊間其它健身房最常見的就是健身椅上還留有上一位使用者的汗水，即使現場提供了酒精及抹布擦拭，一整天下來重複使用的抹布，還是無法解決衛生上的問題。衛生方面，『Fitnexx』將在課與課之間，讓工作人員進行全方位的清潔與消毒，確保下一位使用者能放心的享受訓練的時光。

透過消費者的反饋，在健身房常常會因為周遭的人事物干擾而影響運動的動力及步調；女性最常遇到訓練時被盯著看而感覺不舒服、器材使用者跟旁人大聲聊天。有些消費者因為對身材或是運動技術上還沒建立好自信及因身份特殊而有個人隱私的需求等等都是是目前市場上最為詬病的問題。為此『Fitnexx』特別打造獨立專屬的隱私訓練空間，讓上述問題皆不存在，更能讓使用者專注在訓練的當下。

鑑於排隊等器材也是一般健身房最常見的困擾之一，在『Fitnexx』，無需浪費寶貴的時間只為了等待使用器材；學員們可以照著自己的節奏訓練，更能事半功倍。

鳳凰旅行社強調，其它的健身品牌訴求重點是CP值，但Fitnexx品牌講求的是效率。研究發現大部份健身房採會員制不限分鐘、不限次數，讓消費者想去就去，但其實這樣反而會減少消費者的動力。經過數據的統計研究，我們將運動行程固定排入學員的生活中，這有助於學員達成健身目標且更能長期的維持運動。因此在場館的使用上採行《預約制》，無論是對消費者還是對學員，在時間上能更準確有效地被利用。

(工商 )