高雄房市熱，今年九二八檔期共有586.7億元的透天、和大樓等建案推出，創下8年來的新高紀錄，京城建設推案金額達95億元，居榜首，代銷公司則以興聯誠的103億元奪冠，由於大樓每坪開價都是2字頭起跳，價漲量多，消費者是否產生觀望心理，成為後市關注的焦點。

高雄市房屋市場調查協會9日公佈九二八檔期推案，由該會理事長廖致傑、榮譽理事長蔡紹豪、謝俊正共同主持，理事長廖致傑指出，今年高雄九二八檔期共有4大特色。

廖致傑表示，第一項特色是，高雄九二八推案總額達586.7億元、以及戶數5112戶，分別比2019年成長31.64％、以及12％，更是創下8年來的新高紀錄。

第二項特色是，近期以預售為主的高雄房市，今年九二八檔期的大樓新成屋比例，從2019年的7.5％，拉升到23％。

他說，第三項特色是，以往的2到3房，有許多是「小小宅」，建案大樓的每個樓層，出現很多戶別，由於消費者對「小小宅」出現抗性，今年九二八檔期雖仍以2房和3房為主，但，坪數已放大，2房大約從21坪到28坪，3房則放大到28坪和40坪之間。

廖致傑表示，最後一個特色是「百花齊放」，無論是透天、新成屋、或是預售屋，市中心和外圍都可看到推案跡象，但，仍以首購宅為主。

今年高雄九二八檔期的推案前4名，都是上市櫃建商，第一名是在地的京城建設，推出「京梧桐」豪宅案、以及「PARK TOWER」辦公大樓案，總銷分別是30億元和65億元，總額約95億元，其次分別是名發的65億元、隆大的51億元、以及興富發的50億元。

他指出，高雄九二八的代銷最大贏家是興聯誠，總共取得4個建案的銷售，總額約103億元，其次是廣誠的4案總銷100億元，上揚國際建築團隊排名第三，負責京城建設的2個建案、總銷約95億元。

廖致傑表示，無論蛋白區或蛋黃區，高雄今年的九二八檔期，大樓的每坪開價「1字頭已經絕跡」，都是2字頭起跳，但也為推案持續增加，價格上漲，是否會造成消費者觀望心理，後市值得關注。

(工商 )