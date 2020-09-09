加利混陸製口罩 今起接受退貨 11:042020/09/09 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人帶了40盒加利口罩來八里工廠退貨。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 婦人帶了40盒加利口罩來八里工廠退貨。(黃世麒攝) 新北市消保官王治宇和北市消保官一同前往加利八里工廠，了解民眾退貨情形。(黃世麒攝) 加利八里工廠外公告退貨告示。(黃世麒攝) 口罩國家隊之一的加利科技，自中國大陸進口逾337萬片非醫用口罩，改標後以醫療用口罩混入政府實名制銷售，引社會譁然。 加利9日起至10月8日（10月1日至4日除外），每周一至五上午8時30分至12時、13時至17時，以及周六的上午8時30分至12時接受民眾退貨，民眾可憑盒裝及發票，以每片5元價格退貨。 9日上午有零星民眾拿著口罩前來，其中一名婦人一次帶了40盒來退貨，退貨過程順利。 (中時 ) #加利 #陸製口罩 #退貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前八月輸台口罩 陸製占七成 04:102020/09/09 金融．稅務 中衞彩色口罩紀念包又來了 家樂福今限量開賣 03:122020/09/09 消費 抓緊報復性消費尾巴 中台灣百貨周年慶提早開打 09:162020/09/09 生活 人民幣氣勢盛 A股基金有潛利 04:102020/09/09 投資理財 台人口罩囤量超過2年 網曝嚴重後果：真的別再買了 10:152020/09/08 生活 國家隊口罩強制印2字樣 2周內上路 14:472020/09/08 生活 俄疫苗揭祕 採腺病毒雙載體 04:102020/09/09 國際大事 侯友宜籲海關提供口罩資訊 攜手防堵仿冒國家隊 12:332020/09/08 政治 台製口罩 2周內加印MIT 04:102020/09/09 生活新聞 霍建華4千萬限量法拉利罕見曝光 偕林心如住上億豪宅 財力驚人 09:082020/09/09 娛樂 生活熱門新聞 轉涼了 入秋第一波鋒面周四到 全台雨最大2天時間曝光 - 生活 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 檢舉董事長違反居家檢疫 康軒高階主管下場曝光 - 生活 腹部硬的像石頭！女半夜衝急診 醫傻眼：裡面都牽絲了 - 生活 全聯驚見炫霓紫中衛口罩 她曝價格網爆動：像中樂透 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。