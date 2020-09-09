婦人帶了40盒加利口罩來八里工廠退貨。(黃世麒攝)

新北市消保官王治宇和北市消保官一同前往加利八里工廠，了解民眾退貨情形。(黃世麒攝)

加利八里工廠外公告退貨告示。(黃世麒攝)

口罩國家隊之一的加利科技，自中國大陸進口逾337萬片非醫用口罩，改標後以醫療用口罩混入政府實名制銷售，引社會譁然。

加利9日起至10月8日（10月1日至4日除外），每周一至五上午8時30分至12時、13時至17時，以及周六的上午8時30分至12時接受民眾退貨，民眾可憑盒裝及發票，以每片5元價格退貨。

9日上午有零星民眾拿著口罩前來，其中一名婦人一次帶了40盒來退貨，退貨過程順利。

(中時 )