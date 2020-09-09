LIVE／前新北市長朱立倫參訪故宮博物院

國民黨7日召開中評會，中評委林竹松提案要求徵召立委蔣萬安參選2022年台北市長；2024年總統大選，則徵召前高雄市長韓國與前新北市長朱立倫的組合，因這仍是國民黨當前不二人選。朱被問到相關問題，直言當前美豬才是重點，籲將「韓朱配」或「朱韓配」議題，「當作一個玩笑話」。

朱立倫今日參訪故宮博物院，談到外界點名由「韓朱配」或「朱韓配」代表國民黨2024年總統大選，朱表示現在全國民眾，大概除了「美豬」不會關心其他「豬」了，更不會關心「韓豬」。朱指出，民眾現在最關心的問題就是，美豬會不會造成我們的食安問題？瘦肉精的問題到底該如何處理？

朱立倫強調，政治議題絕對不是民眾關心的重點，健康議題、食安議題才是現在人民心中的重中之重，所以民進黨一定要說清楚、講明白，讓台灣人知道「我們到底犧牲民眾健康換到什麼東西？」

至於是否認為「朱韓配」勝過「韓朱配」？朱立倫直言：「我還是強調一件事情，現階段大家關心的是民生、健康的議題，這些就把它當成一個花絮吧！當作一個玩笑話，或是當作一個民眾一天的新聞。」重申當前美豬議題仍是新聞焦點，希望大家不要失焦。

(中時新聞網)