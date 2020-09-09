被認為有機會最早推出新冠病毒疫苗的歐洲製藥巨頭阿斯特捷利康(AstraZeneca)，因傳出受測者出現不明疾病而宣布暫停後測試的利空消息，股價盤後開始狂瀉，重挫逾8.1%，研發疫苗競爭對手如 Moderna(MNDA-US) 和 BioNTech(BNTX-US)盤後股價則皆上漲。

阿斯特捷利康在紐約股價週二漲2.11%、收54.71美元，但盤後開始暴跌。目前各藥廠共９種候選疫苗進行第３期測試中，阿斯特捷利康是首個宣布暫停測試者。

外媒報導，由於1名英國受測者產生嚴重不良反應，是阿斯特捷利康暫停後期測試主因，該公司聲明則稱這是例行措施，「只要一項測試有潛在而無法解釋的疾病出現，調查時就會這麼做(暫停測試)，以確保測試完整性。大型測試不時會有病徵產生，必須針對症狀獨立審查。我們正試圖加速審核，以將對測試時程的任何潛在影響降到最低。」

阿斯特捷利康沒有發布將擱置測試多久的訊息，出現問題的候選疫苗名為AZD1222，成分使用新冠病毒的遺傳物質與改良後的腺病毒，8月末開始第3階段測試，稍微落後７月下旬就展開後期測試的主要競爭對手輝瑞、Moderna，不過上周輝瑞聲明不會倉促推出疫苗，Moderna隨後也宣布會略微放緩測試「以確保測試結果有足夠多樣性」。

美國政府５月曾支付12億美元給阿斯特捷利康，支持他們與牛津大學合作的疫苗後期測試、量產、交付流程，當時衛生與公共服務部(HHS)部長阿札爾(Alex Azar)曾表示，已訂購3億劑，並希望於10月拿到首批，可看出美國政府也看好阿斯特捷利康能率先退出疫苗。該公司當時也表示希望能在今、明年交付10億劑。

(中時新聞網)