總統府發言人丁允恭今(9日)被週刊爆出劈腿、逼墮胎等情事，更被前女友也踢爆，擔任高雄市府新聞局長時，常利用上班時間在局長室與她發生性關係，消息曝光後，他也從即日請辭總統府發言人一職。對此，高雄市前新聞局長王淺秋今(9日)則在臉書表示，「我的媽呀！立刻想到我也用了那個辦公室一段時間，後面有一間有床的休息室，當時一踏進那空間就覺得裏頭有濃濃的陳年煙味還有霉味，現在才知道原來還有這一味！真是太噁心了」。

據《鏡週刊》報導，丁允恭的前女友Y女揭露丁和她交往時的行徑，並提到丁常利用上班時間在局長室與她發生性關係。

對此，王淺秋則在臉書寫下，一早看到新聞忍不住驚呼連連，「還好後來辦公室換到了鳳山，新辦公室也沒設休息室，反正根本沒有時間休息！難怪也擔任過總統府發言人的羅智強會說，我們工作當時都忙得要死，一天接超過百通電話，他連聲讚嘆民進黨政府的發言人真是『時間管理大師』。」並用Hashtag寫下「千秋萬事驚魂未定」。

另外，許多人也關心另一個韓時代的新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新，雲林菜農林佳新問鄭「鄭照新都不覺得有異味嗎？我都懷疑他嗅覺是否失靈」，鄭也開玩笑回答，「我太老實了，以前和我關起門來共處一室的，居然只有（時任青年局長）林鼎超，深刻檢討，我就廢。」

鄭照新曬出在局長室受訪畫面。(取自鄭照新臉書)

鄭照新今也在臉書PO出在局長室受訪的畫面，並說，「今天我成為，當紅話題受訪關係人的理由，是我碰過最離奇的了」，更說自己都在茶几批公文，也強調新聞局的同仁都很優秀。

然而，週刊報導曝光後，丁允恭隨即發出聲明指出，有關報導內容未盡傳實，但他個人確有行為違反社會期待之處，造成同事、長官及各界困擾，深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

被控辦公室親熱、逼墮胎！總統府發言人丁允恭請辭獲准

(中時新聞網)