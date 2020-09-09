NBA今天宣布年度最佳防守陣容，但第一隊與第二隊的名單當中都沒有熱火一哥吉米巴特勒，然而吉米巴特勒卻率領球隊淘汰公鹿，成為第一支拿到分區冠軍賽門票球隊，吉米巴特勒用實力打了專家的臉。

年度最佳防守第一隊陣容分別是公鹿字母哥、湖人一眉哥、爵士戈貝爾、七六人班西蒙斯以及塞爾提克史馬特；年度防守第二隊成員有公鹿布雷索、布魯克羅培茲、快艇里歐納德、貝弗利與熱火阿迪巴約。

這份名單一出引發外界熱議，防守第一隊的5位球星已有3隊遭到淘汰，加上第二隊共10位球員，公鹿有3位球員入選，難道公鹿的防守有那麼強嗎？

年度防守兩隊不但沒有吉米巴特勒，就連詹姆斯也在票選中只得到7分，火箭塔克成為最大遺珠之憾。

當中爭議最大的莫過於吉米巴特勒，熱火本季從不被看好的情況下，一路過關斬將，不僅季後賽首輪橫掃溜馬，就連次輪面對全聯盟戰績最好的公鹿也只花了5場比賽就順利晉級，全隊強悍的防守關鍵人物就是吉米巴特勒。

然而吉米巴特勒不但沒有入選全明星賽，就連年度防守票選也不如隊友阿迪巴約，這就讓外界不解了，難道這個投票機制出現問題了嗎？

向來以毒舌著稱的「惡漢」巴克利對此作出解釋，因為所有球員都不喜歡吉米特勒，理由是他太惹人嫌了，尤其是他的個性太機車，所以個人實力不能代表他的人氣，票選上就會出現極大落差。

(中時 )