Under Armour也難逃疫情衝擊！全球裁員600人 11:062020/09/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運動用品大廠Under Armour（UA）8日（周二）宣布將在全球裁員約600人，表示新冠病毒疫情已對該公司業務造成衝擊。 UA申報文件顯示，預期此次人力精簡相關支出大約2.35億美元，其中包含1.35億美元合約終止與其他重整成本。 該公司並指出，全年重整支出預估將提高7,500萬美元至5.5億到6億美元之間。 此為UA近期再度透過精簡人力節流，今年4月該公司曾表示，美國分銷中心將暫時解僱約600人。 (工商 ) #Under Armour #裁員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Under Armour也難逃疫情衝擊！全球裁員600人 11:062020/09/09 財經 疫情衝擊陸車企 Z世代成關鍵 04:102020/09/09 焦點新聞 《半導體》Chromebook行情大好 聯發科攜Google大舉搶灘 13:072020/09/09 財經 疫情下最賺錢企業 波克夏第一 台積電躍居第23 11:462020/09/09 財經 斜槓旅行社！鳳凰跨足健身產業 首家Fitnexx健身房10月開幕 10:462020/09/09 財經 滙豐中華投信：低碳債券基金 抓住順風趨勢財 04:102020/09/09 產業特刊 交部編12億 助旅行社數位轉型 04:102020/09/09 生活新聞 《國際經濟》不畏疫情 美國超級富豪財富增幅創新高 13:072020/09/09 財經 香港疫情放緩 多類娛樂場所將重新開放 10:232020/09/09 兩岸 疫情未減 譚德塞警告：全球要準備好下一場大流行 10:422020/09/09 國際 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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