運動用品大廠Under Armour（UA）8日（周二）宣布將在全球裁員約600人，表示新冠病毒疫情已對該公司業務造成衝擊。

UA申報文件顯示，預期此次人力精簡相關支出大約2.35億美元，其中包含1.35億美元合約終止與其他重整成本。

該公司並指出，全年重整支出預估將提高7,500萬美元至5.5億到6億美元之間。

此為UA近期再度透過精簡人力節流，今年4月該公司曾表示，美國分銷中心將暫時解僱約600人。

(工商 )