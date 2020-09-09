鑑於國門未開、旅行社接連關閉實體門市，交通部長林佳龍8日宣布籌措出一筆12億經費，用來支持觀光業者作數位觀光、數位轉型。知情官員透露，交通部科技顧問室將先進行為期10個月的先導計劃，除了找100家觀光業者給予「客製化」數位轉型建議，另將挑2家企業實際給予補助，打造數位轉型示範企業。

交通部科技顧問室日前公告「智慧觀光數位轉型」的業者健檢計畫標案，由資策會得標，自9月起將投入4千萬，要在300天內、2021年6月底之前，調查觀光業者數位程度、彙整國內外數位轉型成功心法、實地健檢、培養商業模式等，作為觀光局後續補助措施的「先導計劃」。

交通部科顧室科長劉建邦表示，業者健檢計畫有五大重點。第一，將對觀光業者發出2千份問卷，調查國內觀光業的數位轉型成熟度。第二，將搜集國外觀光業者數位轉型的成功案例，並訪談國內觀光領袖企業、公協會，彙整出數位轉型的執行重點，並在北、中、南、東部召開四場座談會與產業宣導溝通。

第三，將瞄準100家觀光相關業者，深入企業工作場域，觀察作業流程、組織、決策，來回諮商後，給予業者「客製化」的數位轉型建議，但非給補助。第四，將選定兩家不同業別的企業實際給予補助、升級其數位能力，作為示範案例。

第五，將開設黑客松平台，由觀光業出題、邀新創業者解題，最有創意者獲獎，未來包含觀光業者自己、或是觀光局想要擴大執行數位轉型的輔導計畫，都可找上這些新創業者協助。

觀光局進一步表示，將根據科顧室的數位健診計畫成果，以及建議的法規調適，明年下半年起運用12億經費，針對觀光局管轄的旅行業、旅宿業、觀光遊樂業等對象，進行智慧觀光轉型的規劃、資訊整合、平台建置及輔導作業等，至於補助標準、輔導家數等均未定案。

(工商 )