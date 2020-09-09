花蓮聖天宮，供奉關聖帝君為主神，民眾都稱「帝君廟」。（王志偉攝）

花蓮市「聖天宮」 （帝君廟）供奉關聖帝君為主神，創廟迄今已有80多年歷史，平日香火鼎盛，香客眾多，主委賴雲潤表示，社會因疫情紛擾，人心不安，在管理委員策劃籌辦下，決定9月24日起一連三天舉辦「消災祈福法會」，盼祈求國人能夠除疫，社會祥和、百業興隆，也透過這次的禮斗法會為信眾個人消災解厄，法會後捐出普度供品與白米，做為愛心物資。

主委賴雲潤表示，希望借關聖帝君及諸天神佛力量，庇佑縣境平安；消災祈福法會首要就是除疫，而目的宗旨則分三個層次，第一，在祈求諸神，赦免世人前生與今世的罪孽，消除十方信眾各種災難，能健康平安。第二層次，在祈求諸神降福、賜福予黎民百姓，能讓社會祥和少憂慮，人人安居樂業，第三層次，在祈求各公司企業，能百業興隆，更創業績成長，財源廣進賺大錢。

賴雲潤說，去年聖天宮辦理祈安求財法會後，將普渡供品300份、白米6000公斤，全數捐給地方關懷弱勢戶，今年也將比照去年方式辦理普渡，捐出普度供品與白米，功德將是捐獻的信眾，感恩十方信眾。

花蓮縣府民政處副處長李葳、花蓮市公所祕書林仲川參加祈福法會說明會，由聖天宮副主委李阿進、總幹事羅貴允、總務組長黃平滄、祭典組長林建璋、公關組長鄭英賢等人對信眾宣布法會內容時間。

聖天宮9月24日至26日舉辦庚子年消災祈福求財法會，祈求風調雨順、國泰民安，有多個禮斗項目，提供民眾認斗。而普渡法會於9月26日舉行，歡迎善信大德參與贊普，白米隨喜樂捐，普渡供品未取回者將全數捐出。

(中時 )