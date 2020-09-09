70歲的恆述法師日前爆出欠債上千萬，宣布要去疫區賣鑽石償債，隨即人間蒸發，而她本月7日突然現身，大動作宣告全面復出，除強調債務已在神豪資助下還清，更表示要跟兩個弟弟張菲、費玉清「各走各路」，姊弟反目，事情爆出後，知名主持人楊月娥一早po文感嘆：「手足一定情深嗎？那可不一定」。

楊月娥一早在臉書po文，聊起張家3姊弟因債務而起的風波，她說其實身旁不少朋友家裡都有奇葩，彷彿上天分配好一般，一家一個，「欠卡債、賭博吸毒、眼高手低、思覺失調、疾病纏身、好吃懶做、借貸成性、伸手有理的各種狀況，這不都是親情勒索嗎？」。

而手足平輩之間討論就算了，楊月娥覺得最大的難關，是長輩的偏頗，讓人超無言，「台語說的『皇帝愛奸臣、父母疼廢人』。要辛苦的去扛懶惰的，根本是歪理？鄉愿」，而從恆述法師自述中，也提過類似的狀況，她說20年前爸媽就曾跟弟弟們曉以大義，要兩人看在姊姊拉拔他們長大的份上，即使理念不同，每個月還是要給姊姊零用錢，因此他們才會每個月各給她5萬，但恆述法師卻覺得以她對弟弟們的幫助，抽個一成不過分。

對於手足間的問題，特別是扯到錢，楊月娥認為每個人都是個體，「成年後各自獨立成家生活，討生活各憑本事，扶一把拉一下無妨，救急不救窮，再有錢也填不了無底洞是吧！兄弟爬山都需要努力」，而自己有2個女兒，指期許他們相親相愛，未來人生路上能相互商量，不致孤單，「但千萬別好高騖遠拖累家人」，也覺得父母的態度，影響兄弟姊妹深遠。

(中時新聞網)