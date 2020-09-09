在這個「看臉吃飯」的時代，許多網紅都靠著亮麗的外表或是凹凸有致的身材來吸引大眾的目光。但這位來自日本的25歲網紅Mikishi(みきしぃ)卻是因「醜小鴨變天鵝」而迅速竄紅，網路上吸引超過9千人追蹤。

現在的Mikishi雖看起來甜美可愛，擁有一雙渾圓大眼但過去的她卻不是這麼一回事。在公開的舊照中，幾乎認不出來這竟然是過去的她，不僅有個下垂的單眼皮，鼻子與嘴巴也不如現在這般精緻立體，才發現原來她也有一段慘痛的過去。

Mikishi自爆從小因外貌經常被嫌醜而長期遭到同學嘲笑、霸凌，國中時期因十分嚮往娛樂圈曾向旁人表示「想當雜誌模特兒」，卻遭眾人嘲笑要她回去好好照照鏡子，甚至直接叫她「醜女」讓她飽受痛苦、內心充滿絕望，到後來她也開始討厭自己的臉，不但不想要出門搭電車也動起了整形的念頭。母親知道後相當心疼願意出資幫助她改造，於是在高中畢業隔天便動了眼部手術，但Mikishi看到成果後依然十分自卑，甚至想要輕生被救回，再度將自己封閉起來錯過了升大學的機會，還有好長一段時間都待在家中不敢外出。

後來，她為了「重生」又做了開眼頭、眼尾及鼻子、下顎等手術，甚至不惜貸款飛到韓國整形，前後花了400萬才變成現在這個模樣。雖不少人認為Mikishi根本就是「整形中毒」，但她在受訪時也透露「花這些錢一切都值得」，因為現在的Mikishi不僅充滿自信、敢出門活動，甚至開設整形諮詢公司專門幫助跟她一樣想要改變的人，正面態度得到不少網友支持。

(中時新聞網)