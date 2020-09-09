20多歲的陳姓男子，不滿公車路過煞車太大聲，等公車停車讓乘客下車時，拿噴漆在公車車身塗鴨，並以球棒砸破玻璃，還試圖攻擊司機，致司機跌傷。另陳男疑似吸毒神智不清，跑到派出所，拿起安全帽砸破派出所玻璃大門。台北地檢署依毀損、傷害等罪嫌起訴陳男。

檢方調查，陳男因吸毒，被法院判刑3月確定，去年9月才執行完畢，但陳不知悔改，今年5月29日中午，他騎機車，不因路過的公車急煞煞車聲太大聲，趁公車停在公車招呼站旁，讓乘客上下車時，拿噴漆在公車左側車身噴灑，並以球棒砸破左側車窗玻璃。司機見狀，上前質問，陳男還拿球棒試圖攻擊司機，致司機跌傷。

另陳男疑似吸毒神智不清，今年6月17日晚間跑到北市中山北路的中山一派出所，拿起安全帽朝派出所門口丟擲，並將玻璃大門砸破。警方聽見聲音跑出查看，當場將他壓制逮捕送辦。

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(中時 )