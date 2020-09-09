台中市兩名廖姓男子，4日走出金錢豹酒店後，遭人擄至南投一處民宅內，發生擄殺命案。《中時新聞網》邀請到法醫高大成受訪，談到南投凌虐事件，高法醫認為是地下錢莊會使用的手法，因為他們最主要的是錢，所以一般都不會將人打死，其實黑道下手也會依照「事件類別」分等級，其中最嚴重的就是搶地盤、搶女人。

獨／高大成爆黑道討債分階級 驚曝某富商豪賭全家慘

高法醫指出，黑道的做法一開始會讓你痛苦，一般都是會先拿榔頭敲手指，若是不好好回答，就繼續在敲打第二隻、第三隻，甚至連腳指的十個指頭，全部都會敲斷。而這次南投事件，主因只是要凌虐他，要把錢討回來，至於死者全身赤裸，身上72%大面積嚴重皮下出血，高大成認為，歹徒應是把死者裹在棉被裡，或是用書放在腹部前面持棍棒亂打，這樣外表不會產生激烈骨折，但裡面會讓你痛到痛不欲生，不幸的是，竟造成一死一重傷。

驗屍經驗無數的他，曾驗到最殘忍的案件是，死者手指全被敲斷，手背上遭開六槍，打到最後，歹徒又從頭部補開一槍，而另一件殘忍案件是，與角頭小三搞在一起，結果發生關係的受害者生殖器竟被硬生生切除，但並沒有致他於死地，黑道兄弟將被害者送往醫院急診室，不料最後還是因失血過多死亡。

南投私刑地點（民眾提供／林心柔南投傳真）

高大成說其實黑道不是為了仇而報仇，通常都是因為面子問題。他舉例，有個朋友去賭博，一夜輸了七千萬，但對方很有錢，大家也知道他有很多地皮，當對方去跟這個富商要錢時，這個富商堅持不拿出錢，沒想到對方要綁他女兒，這個富商怕嚇到後，立即把地賣了還債。高法醫也說，其實台灣大尾的流氓，基本上都不會砍砍殺殺，他們都是利益的問題居多，通常出現砍殺問題，都是那些未成熟的混混們，法醫分析，他們就是為了要闖出一些名聲，所以才進行開槍報復。

中時新聞網提醒您：聚眾賭博恐觸犯刑法、暴力行為請勿模仿。

（剪輯/范佐意）

(中時新聞網)