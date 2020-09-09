中信兄弟本周展開客場之旅，今（9）日起與樂天桃猿（Rakuten Monkeys）2連戰，首場雙方推出洋投先發對決，象隊是左投米蘭達，猿隊是右投手霸能。

米蘭達戰績7勝7敗、自責分率4.19；近5場先發2勝1敗，8月26日對樂天先發奪勝，投6局被敲8安打，送出9K、3次保送，失3分自責分。上周對統一獅7局被敲4安，送出6K、4保送，掉1自責分，也拿下勝投。

米蘭達狀況穩定，但對樂天右打者被打擊率3成21，曾被林立、陳俊秀、林泓育各敲出2發全壘打。目前投出136次三振，僅次於暫居排行榜第1名的隊友德保拉（139次）。

霸能戰績9勝4敗、自責分率4.66，將挑戰本季第10勝。近5場先發戰績3勝1敗，其中對兄弟拿下1勝1敗；8月14日先發6局被敲8安，送出5K、5保送，失6分自責分，在隊友豪取11分的援護下奪勝。8月26日則是7局投球被敲8安，包含蘇緯達及詹子賢的全壘打，送出6K、2保送，失5分（4分責失）吞敗投。

霸能這兩場先發失分皆超過5分，壓制力不如以往。對象隊右打者被打擊率為3成06、左打者2成90，曾對他擊出全壘打者，除了詹子賢（1支）以外全是左打，包含周思齊、蘇緯達、陳子豪各2轟，許基宏也有1支。

此外，樂天桃猿最近4連勝，戰績由黑翻紅，將與對戰樂天3連勝的中信兄弟一較高下。下半季競爭激烈，對於勝場差距接近的各隊來說，場場皆是關鍵。

(中時 )