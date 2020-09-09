北市文山區景美溪，8日下午被民眾發現遭不明乳白色汙水汙染，環保局稽查人員獲報立即抵達現場，循溪邊追蹤排放源，迅速查到汙水是來自萬芳路旁、金駿營造股份有限公司承攬的新建工程工地所流出，已依《水汙染防治法》將處3萬元至300萬元罰鍰，同時也要求金駿營造立即改善。

環保局表示，獲知文山區景美溪面有大面積乳白色汙水後，稽查人員立刻前往民眾陳情地點，並發現溪邊涵管排放口有灰色廢汙水流入溪中，依水色研判來源可能是新建工程的泥漿水，遂於周邊工地展開稽查。

稽查員循線查獲位於萬芳路上一處由金駿營造股份有限公司承攬的新建工程工地，正進行清洗工區外地面及側溝，沖洗出的廢水水色與汙染景美溪水色相同，且側溝流向也是往景美溪排放，確認是公司工程產生大量泥漿水隨排放管道汙染景美溪。

環保局指出，工地雖有設置廢水處理設備，但疑似因設備損壞或廢水量超過防治設備處理能力，未能有效防治及處理泥漿水而直接排入景美溪，由於汙染事證明確，除依違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定逕予告發，將處3萬元至300萬元罰鍰外，現場也要求公司立即處置停止排放，勿使廢水再排出致汙染河川。

(中時 )