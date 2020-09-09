曾以養豬獲神農獎的無黨籍桃園市議員莊玉輝，9日議會總質詢時自稱「豬哥王子」，為豬農請命，直言養豬戶都對台灣豬有信心，對於開放美豬沒怨言，但市場管理機制要做好，像「吉園圃」一樣，認證制度、商標、來源明確，民眾就會安心，桃園市長鄭文燦尊稱莊是「養豬大王」，大讚莊講得有理，允諾全面落實產地標示，鼓勵本地消費，保護豬農。

莊玉輝曾任平鎮區農會理事長和2屆桃園縣養豬事業發展協會理事長，2000年以養豬獲得十大傑出專業農民（神農獎），現為桃園市議員，9日議會總質詢時，開頭就問備詢的鄭文燦：「我做什麼的？」鄭面對突如其來的問題，一愣後說：「你是養豬大王」，莊笑著自娛稱自己是「牽豬哥（台語）」，是「豬哥王子」。

莊玉輝說，近日開放含萊克多巴胺的美豬進口引熱議，「其實養豬戶大部分都沒有怨言，都是民代才比較關心！」直言美國人懶，養的豬有腥味，強調豬種很重要，台灣溫體豬品質好、沒腥味，相信美國冷凍豬絕對打不贏，感嘆農業局長郭承泉每天承擔罵名「頭髮都沒了」，「養豬人都沒像民代這麼激烈！」諷刺既然這麼關心，乾脆桃園市農業局編列100億元預算，看誰會反對。

莊玉輝強調，不排斥開放進口，但標示要清楚，要有認證制度、商標和明確來源，民眾就會安心，他也直言要幫豬農，市場設備很重要，不諱言溫體豬肉在室溫下販售恐會變質、毀壞，一般傳統市場的冷藏箱沒有意義，他舉興國市場管理為例，販售場育有冷氣，環境恆溫、乾淨、乾燥，不但豬肉品質保持佳，海產等其他生鮮食品也比較不容易壞，呼籲全面推動，做好市場管理。

莊玉輝感嘆過去農業局畜牧科經費少，改良豬種、品質的預算付之闕如，呼籲編列預算，「來看哪個議員關心、有異見我來溝通！」

鄭文燦大力表達贊同，也認為要提高辨識度跟台灣豬競爭力，像他第一時間就宣布學校營養午餐一律用國產豬，做好產地標示、鼓勵本地消費。

(中時 )