政府開放含萊克多巴胺美豬進口，引起國人健康疑慮。時力立委陳椒華今天偕同主婦聯盟等舉行記者會，陳椒華指出，目前國內僅有成大提出風險評估報告，但這份報告並未對慢性病患、三高者提出風險評估，而且國人習慣食用內臟進補，要求衛福部長提出科學實證，堅決反對開放瘦肉精內臟進口。

記者會上，抱著孫子出席的一名婆婆嘲諷，下一代可能不需要戰爭，因為吃了含瘦肉精美豬長大後變成東亞病夫；新住民林素貞說，作月子時，婆婆煮腰子、豬肝給她補身體，讓她可安心孕育後代，希望政府不要開放瘦肉精豬肉和內臟進口，否則一定拒吃、拒買。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳表示，我國萊克多巴胺殘留容許量標準比國際食品法典（CODEX）放寬一半，豬肉內臟的萊克多巴胺殘留量較高，尤其心血管疾病銀髮族、孕婦常以豬肝、腰子等內臟作為進補之用，反對豬肉內臟進口。

「廚房不是實驗室，還我安全食材」，主婦聯盟環保基金會行政主任張玉鈴說，人民對食物有免於恐懼的自由，但關於產地標示，似乎賦予人民選擇權利，其實從肉品外觀無法分辨是否含有萊克多巴胺，因此要求政府在進行獨立風險評估前，維持零檢出，對進口豬肉流向勾稽、生鮮與加工原料妥善管理，希望政府重啟預告，尊重專家意見與公民參與權利。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏醫師痛批，政府不該草率用行政命令開放美豬美牛進口，應透過公聽會或聽證會，讓全民得知真相，他認為，單純進口瘦肉精美豬，美國恐怕仍不滿意，未來進口含瘦肉精飼料才是大生意，批評對美成事不足，在國內引起糾紛則是敗事有餘。

針對教育部發函要求各級學校營養午餐應依《學校衛生法》，一律使用國產肉品，莫雅淳指出，但幼兒園、安親班根本不是《學校衛生法》的規範對象，而幼兒園、安親班等也沒有需使用國產肉品的相關規範。

(中時 )