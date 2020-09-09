楊姓男子前年搭乘國道客運時，看到同坐在後排的一對情侶喝醉昏睡，他竟解開女子的內衣撫摸，被害女子半夢半醒之間覺得胸部癢因而驚醒，前座的女乘客告知司機協助報警，楊被依乘機猥褻罪判刑6月，可易科罰金定讞。

前年12月31日凌晨2點，楊男搭乘由高雄開往台北的國光客運，上車後坐在最後一排最左邊靠窗座位，被害女子與林姓男友從台中朝馬轉運站上車，她上車後隨即入座至最後一排左邊第2個座位與楊男為鄰。

女子及林男因飲用酒類而不勝酒力，入座後未久都陷入深沉睡眠狀態，楊男見她酒醉不醒，認有機可趁，伸手將她拉往自己身上靠後，解開她背後的內衣釦子，右手從她身後環抱並以手撫摸她右胸部，同車乘客發現後告知司機報警處理

被害女子表示，她在半夢半醒之間，覺得胸部好像有被人觸摸很癢，她以為是作夢，但感覺就是有人在摸她，她用手去揮之後就完全醒過來，醒過來以後發現自己衣衫不整，坐她正前方的女乘客跟她說遭楊男騷擾。

一審依乘機猥褻罪判刑8月，二審改判刑6月，可易科罰金，楊提上訴主張沒有乘機猥褻被害人，是女子與其男友酒醉失控，在車上攻擊他，但最高法院認為，他持憑己見且重為事實之爭執，上訴不合法律上的程式，判決駁回定讞。

(中時 )