總統府發言人丁允恭被爆料過往醜聞，不僅劈腿逼墮胎，還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁今已經請辭獲准。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，除了2018年高雄市民曾覺醒，短暫掌握選擇權、給民進黨教訓外，「高雄的命運其實始終被民進黨一手操控」。她也表示，高雄市民還是有權力與時間的好好想想與觀察，「那些年，陳菊團隊、民進黨執政，高雄市府裡發生的這些醜事」。

據《鏡週刊》報導，丁允恭在擔任高雄市政府新聞局長期間，與一名電視台女記者交往，期間逼對方墮胎，還在辦公室桌上發生性行為。對此，丁允恭發聲明表示，有關週刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此他深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

對此，游淑慧在臉書表示，罷韓、補選都結束了，高雄也重回民進黨手中。她說除了2018年市民曾覺醒，短暫掌握選擇權、給他們教訓外，高雄的命運其實始終被民進黨一手操控。

游淑慧指出，即便高雄市民在掙扎後，仍選擇民進黨懷抱，但高雄市民還是有權力與時間的好好想想與觀察，那些年，陳菊團隊、民進黨執政，高雄市府裡發生的這些醜事。

(中時新聞網)