2020年受疫情影響，各產業都感受到加速數位轉型的需求。在教育場域也必須以遠距教學形式展開，更是感到到教育一刻不能停的急迫。為了協助教育場域數位轉型的需求，廣達、聯發科以及宏碁組成Chromebook產業鍊，宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫。將捐贈Chromebook為教育設備，以及相關教育訓練整合在一起，協助老師、學校也能運用數位工具進行管理與教學，為台灣教育數位轉型奠定基礎。

廣達集團創辦人兼總裁林百里。（黃慧雯攝）

廣達集團創辦人兼總裁林百里指出，他今日感到很興奮，因為過往都是客戶在發表記者會，但是這一次卻是自己參與。他表示，本次與宏碁、聯發科一同開發的新品，是他認為30年來做得做好的產品之一，因為是夢想的產品，以雲端為中心、Notebook為端。在這產品中實現了雲端對人類的重大影響，得以實現遠距教學。而且其中重要零件都是都是台灣製造，別具意義。

林百里點出，Chromebook重點是放在教育市場。疫情讓遠距教學顯得更重要。遠距教學時面臨的斷層，能用Chromebook連接起來。過往各界呼籲遠距教學已有十年，但是沒有好的教材、設備能夠實現。因為疫情，國外教育場域已有很大的轉變，台灣也需要為台灣的下一代來做準備，教育更是不能落後。因此需要加速數位轉型。

廣達文教基金會現今已經營二十幾年，其中「遊於智」計畫目標就是教導小朋友如何認識AI、程式等等，對於邏輯概念更有啟發，對於程式開發中Step by step的思考方式有所認識，從學習中認識科技，並且也符合台灣的教育政策，能夠讓小孩的數位素養能夠更早奠基。林百里期待為了下一代的孩子們，大家要一起來打拚。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖。（黃慧雯攝）

宏碁董事長暨執行長陳俊聖則表示，因為疫情，讓Chromebook的需求更大。為了滿足需求，宏碁大量引進MediaTek的處理器，讓供貨更穩定。第二則是，因為疫情，教育數位轉型可以自然而然消彌城鄉落差。此外，Google多年的發展也讓Chrome系統很穩定，讓台灣學子可以享受更好的學習。

聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑。（黃慧雯攝）

聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑則表示，今年因為疫情的驅動，在家辦公、遠距學習變成市場的新常態。在四年前聯發科就與廣達、Acer開始合作設計Chromebook，已有長期合作經驗。本次捐贈的產品，定位輕薄、功耗省、續航力強，更有安全性。此外，過去幾年Chromebook不斷結合在Android智慧型手機與平板，以及TV的生態鏈，讓Chromebook體驗能夠無縫接軌。聯發科則不斷透過技術創新，提供在Chromebook裡頭核心的CPU，除了讓整個Chromebook使用更流暢、節省功耗，本次也提供電源管理、5G連網以及Wi-Fi 6模組有所貢獻，是少數能夠提供這麼多關鍵解決方案的廠商之一。聯發科期待不斷改善、豐富人類的生活，可以結合宏碁、廣達的製造與設計，期待能讓下一代學習能更在學習內容上更豐富、學習上更有效，也讓學習更愉快。

Google台灣董事總經理馬大康。（黃慧雯攝）

Google台灣董事總經理馬大康則表示，推動教育數位轉型一直以來都是Google在台對動的目標之一，為的是幫助老師、家庭、學校培養自主學習、解決問題的能力，要讓老師知道運用數位工具來教學，來讓學生跨領域學習。

從Google角度，本次將會提供學校師資培育、教案規劃的課程，讓教育工作者熟悉如何使用，讓科技融入課堂教學。為了讓學生能夠實現持續學習，Google for education提供一系列解決方案，包含G Suite教育版、Google Classroom、Google Meet、Google Apps hub、Chromebook等內容。

從疫情爆發以來，目前遠距教學變成教育界的焦點。Google分享目前在世界有越來越多的人使用數位教育工具與資源，全球有超過1.4億學生正在使用Google for education、G Suite教育版，在上課、課後進行合作與溝通。4月之後則已有1億有學生、老師成為Google Classroom活躍用戶，較過去增加5千萬活躍用戶。而運用Chromebook教學的需求也持續成長。

馬大康指出，疫情帶來教育轉型的契機。Google會加大投資力道，滿足台灣、全球數位教育現場的需求。而對於全球數位教育，是著重培養學生自主學習的能力。不僅學生需要學習運用數位工具，傳統教育思維也應該要調整，也就是究竟「要給魚還是釣竿？」。Google期待能夠幫助老師善用科技，讓學生學會怎樣釣魚，培養自主學習的能力。未來也將跟合作夥伴盡更大心力，推動台灣教育數位轉型。

藉由廣達、聯發科與宏碁組成的hromebook產業鏈，本次將捐贈500台Acer Chromebook Spin 11給需要的國中小學，並提供Chromebook專屬的IoT實驗課程。同時也將結合Chromebook以及G Suite的教育訓練課程，協助老師與學校可以運用數位工具進行管理與教學。

Acer Chromebook Spin 11是一款為教育現場的需求而研發的電腦裝置。是搭載11.6吋螢幕的可翻轉Chromebook，搭配聯發科MT8183處理器，可同時執行多個應用程式、網頁跟文件，具備長達15小時的續航力，可長時間進行學習。Spin 11螢幕也支援觸控，表面採用抗菌玻璃。改良式鍵盤則有凹面按鍵跟充足鍵距，讓操作體驗更舒適。

(科技)