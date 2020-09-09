紅襪隊與費城人進行雙城賽，第2戰台灣選手林子偉擔任先發第八棒、右外野手，這是他大聯盟的右外野初體驗，今日表現也相當不錯，不僅是本季首次雙安打，還有打點進帳，連2場出賽有打點，最後紅襪以5比2戰勝費城人。

雙重賽首場紅襪遭到費城人逆轉，以5比6吞敗，第2戰則是在2局上半二壘有人時，面對一顆彈指曲球敲出左外野方向安打，讓壘上隊友回來得分，進帳1打點。

4局上半，小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)、格魯隆（DeivyGrullón）雙雙敲安，將比數追平成2比2平手，林子偉這是瞄準四縫線直球出手，敲出三壘方向安打，將攻勢串聯下去，不過可惜紅襪沒有再添分數。

紅襪致勝關鍵在6局上半達爾貝（Bobby Dalbec）敲出2分彈，7局上再靠他的安打添1分，最後紅襪以5比2戰勝費城人，扳回一城。

總計林子偉此戰3打數敲出2支安打，另有1分打點，連2場出賽有打點進帳，打擊率回升到2成12，生涯首次先發右外野手也相當穩定，沒有出現失誤，並於7局下半接殺飛球，完成此戰最後出局數。

(中時 )