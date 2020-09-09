美國對華為制裁升級即將於15日生效，傳出華為已經私下通知主要韓國供應鏈，因為晶片斷供的關係，明年華為智慧型手機出貨只有5千萬支，相較於2019、2020年的手機出貨量下跌70%~80%。

韓媒《The Elec》報導，華為2019年出貨了2.4億支智慧型手機，今年預計出貨1.9億支，傳華為私下通知主要韓國供應鏈，華為明年智慧型手機出貨只有5千萬支，僅為2019、2020年的21%、26%，面臨將近80%的斷崖式暴跌。

而華為下修出貨量目標主要是因美國的禁令，美國正在阻止華為取得關鍵科技零組件的能力。而競爭對手三星有望從中受惠，尤其在大陸和歐洲市場，去年華為營收有59%來自大陸，24%來自歐洲。

知情人士指出，三星的目標是明年擴大歐洲的市佔率，該公司在該地區市占率排名第一，但今年上半年的出貨量和市占出現下滑。傳出三星計畫在2021年出貨3億支智慧型手機，填補華為手機的空缺。三星2019年出貨了2.95億支智慧型手機，今年預計出貨2.4~2.6億支。

而目前華為正在等台積電的訂單交付。傳出為了滿足華為的5奈米訂單需求，台積電正24小時不間斷生產，希望趕在9月14日以前全部交貨。

(中時新聞網)