Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和百億太子爺石恆聰（Anthony）2017年認戀，去年阿Sa神隱一個月，爆出雙喜臨門，但被經紀人霍汶希否認，小倆口還傳出將在今年底辦婚禮，沒想到今(9日)港媒報導，指阿Sa7月低調搬出愛巢，情斷石恆聰，主因是男方貪玩不肯娶，對此，阿Sa開腔否認。

外型甜美的阿Sa過去感情路不順，曾和舊愛鄭中基秘婚又閃電離婚，後來她與陳偉霆談姊弟戀，3年後分手，2017年阿Sa和石恆聰公開交往，兩人還一同出席阿嬌婚禮，頗有見習意味，去年8月阿Sa被拍和石恆聰同居，已搬進男方位於九龍塘的豪宅，隨時準備再婚生子。

去年底阿Sa傳出有喜，經紀人否認說：「網上虛構，完全是沒有的事」，並指阿Sa是因免疫力問題休養，阿Sa也證實做過兩次凍卵，總共凍了20多顆，問過男友和媽媽同意才去做了這事，仍有意想當媽，今《香港01》則報導，因結婚理念不合，阿Sa和石恆聰已經低調分手。

報導中稱，知情人透露因石恆聰貪玩還沒有定下來的念頭，加上外界一直傳兩人好事近，讓石恆聰倍感壓力，兩人對未來想法不同步，最終協議分手，阿Sa已搬出石恆聰豪宅，而阿Sa稍早回應《東網》，直斥虛假報導：「對不起，他們報導錯了！無中生有！所以不回應。」

(中時新聞網)