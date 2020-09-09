為防止加利科技公司混充陸製非醫用口罩事件重演，中央疫情指揮中心祭出新制，要求國產醫用口罩業者逐片標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），最快二週內上路。韓粉則不以為然，認為「MD」語意難以辨識又與罵人諧音，實際效果並不大，直接在口罩上印「中華民國國旗」才是上上策，因為這樣對岸連仿都不敢仿。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日（8）在記者會宣布，未來將強制要求國產醫用口罩以鋼印標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），新制最快2週內上路，以防範黑心口罩事件重演。莊指出，目前正在協調鋼印機具廠商，等生產排程確定後，才能確定加蓋鋼印口罩面市日期。

挺韓臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文，寫道：「MD！誰讓指揮中心森氣氣？

MD！不要開玩笑我們要嚴肅以對！」更在文中特別標註「有鋼印就無法造假嗎？！」「印中華民國國旗不是更好_保證對岸無法仿」、「MD」。

文章一出，獲得超過1000個讚。網友紛紛留言：「笑噴了，真夠MD」、「所以TMD=台灣醫療用？」「原來綠色是罵髒話的顏色啊」、「可憐的國家隊」、「乾脆印上美國國旗了」、「其實疫情之前，台灣的醫用口罩應該很多都來自對岸吧？用了那麼多年也沒人質疑品質。說實在，問題癥結應該是那些拿了政府補助卻用進口貨冒充的商人，而不是民粹上身，把對岸產品批評的一文不值」。

(中時新聞網)