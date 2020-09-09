2名澳洲駐大陸記者爆出被陸方強制約談後緊急撤回澳洲，大陸官媒《環球時報》昨日反擊，以獨家報導方式披露澳洲情報人員也曾突襲搜查陸媒駐澳記者住家，甚至強行扣押記者電腦與手機。

澳洲廣播公司與《澳洲金融評論報》2名駐大陸記者遭陸強制約談後撤回澳洲。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp，ABC）駐北京特派員博特爾斯（Bill Birtles）與《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）駐上海特派員史密斯（Mike Smith）本周分別遭大陸國家安全部約談1小時後才獲准放行離境，北京方面稱約談2記者的原因與他們的報導無關，而是針對「中國環球電視網」知名澳洲籍女主播成蕾（Cheng Lei）被拘留一案進行相關事件了解。

大陸外交部發言人趙立堅8日稱，成蕾「因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」而被拘留進行審查。

2澳洲記者撤出中國後，目前大陸境內已經沒有任何一名澳洲媒體的駐地記者，當地新聞環境以及新聞從業人員的處境再受關注。

不過《環球時報》今（9）日凌晨獨家披露，近期澳洲情報人員也「悍然突襲搜查中國駐澳媒體記者住所」、「長時間盤問記者」、「強行扣押記者電腦、手機」，甚至要求記者不得對外報導搜查情況。

專家指出，澳洲方面可能以違反澳洲干預法等「莫須有」罪名侵犯陸駐澳洲記者與機構的合法權益。

文章接下來爬梳澳洲政府過去干擾新聞自由的黑歷史，包括2019年10月21日，澳洲各大主流媒體一致讓頭版開天窗，抗議政府的新聞限制措施；同年夏天，澳洲廣播公司（ABC）雪梨總部以及澳洲新聞集團（News Corp）旗下的《週日電訊報》（Sunday Telegraph）女記者住宅遭警察突襲。澳洲廣播公司先前報導澳洲特種部隊在阿富汗殺害平民、涉及戰爭罪，女記者則報導澳洲政府大規模監聽本國公民。

《環時》也指出，過去20年來，澳洲通過60多條法律限制新聞自由。

值得注意的是，《環時》文章並未透露更多陸駐澳記者被搜查的細節。

(中時新聞網)