加利口罩混充大陸口罩引發風波，雙北消保官因天上午都前往稽查，新北法制組消保主任王治宇上午受訪表示，今天上午有6組民眾完成退貨，其中3組是附發票的，約退1萬8840元，面對民眾抱怨的是說藥局或中盤商拒絕退貨，只能換貨，有問題的話請到八里加利工廠退。

王治宇說，今天是加利承諾退貨的第一天，剛剛已有6組民眾完成退貨，一片是用5元計算，有3組是有附發票的，大概退了1萬8840元，退貨過程都沒有被刁難蠻快速的，剛剛有上去看了他的倉庫，還有被封存的口罩，被封存的不會再銷售，也有問業者回收的口罩該如何處理，他們說現在也不會銷售，就放在這邊，等偵查告一段落，再決定要怎麼做。

王治宇補充，有民眾抱怨，藥局或中盤商拒絕退貨或是只能換不能退，這邊也已請加利再努力一下，部分中盤商或藥局會說，民眾沒有發票能夠證明是他們那邊賣出去的可能會有些疑慮，這部分會請加利再努力，

王治宇指出，民眾若是在藥局或通路商退貨有問題的話，來八里加利這邊退這邊不會刁難，如果有比較大量的貨可以請貨運公司到府收貨，裡面要是有使用過的目前是不給退的，沒有使用過的口罩還有帶盒子來的話，業者會用最快的速度來退。

(中時 )