近年經濟不景氣，不少人遲繳或拒繳國民年金，張姓男子即利用此一機會，去年間先申請13組超商繳費條碼後，佯稱是「人口福利部」偽造13張年金繳費通知，投遞鄰居信箱，欲誘使鄰居依偽造繳費通知及條碼詐騙，幸經衛福部接獲檢舉，並報警查辦。台北地檢署依偽造文書、加重詐欺未遂罪嫌起訴張男。

起訴指出，張男在去年4月18日早上，在北市健康路住處，以會員身分上網登入綠界科技公司，在後台系統操作產製13組超商繳費條碼，並佯以「中華民國人口福利部」不實機關名義，偽造13張「人口福利部年金繳費通知」，並在通知上註明超商繳費條碼。

之後，張男就將13張不實繳費通知，一早分別投遞附近住戶信箱，欲使民眾受騙繳費，但無民眾繳納。不久衛福部接獲民眾檢舉，即於臉書發文澄清，並通知國內4大超商，另轉知元大銀行對綠界公司停權，讓綠界公司配合4大超商繳費服務均暫停運作，案經台北市刑大偵辦送辦。

(中時 )