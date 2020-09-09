反毒反起來，偽裝毒品找出來! 為躲避警方查緝，近年我國常出現偽裝成零食型態的「改裝型混合式毒品」，並在派對或夜店場合流行。「改裝型混合式毒品」陷阱多，常混合數種不同的毒藥品，再偽裝成咖啡包、茶包、果凍、梅餅或糖果等零食飲料，容易讓人放下戒心，一不小心就可能誤食毒品！

為教導民眾識別混合式偽裝毒品，衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）於109年9月9日推出一款「反毒反起來，全員找碴中」線上遊戲（遊戲網址： http：／／www.doitnownodrugs.tw／），邀請到電競實況主小熊於線上一起體驗此款反毒遊戲，並號召粉絲共同參與，遊戲中設計多種偽裝毒品埋藏於場景內，包含常見的毒咖啡包、毒糖果及毒梅子粉等，玩家只要在時間內找出所有偽裝毒品即可過關，食藥署更特別限時加碼，即日起至10月11日止，玩家只要過關並填寫完整資料者，就能參加反毒好禮抽獎活動，希望藉此吸引民眾對反毒議題的關注，讓民眾從遊戲中學習如何識別偽裝毒品，提升對偽裝毒品的認知，強化自我保護力，全民一起反毒反起來。

食藥署提醒，出入公共場所或私人聚會時，最好與可靠的人同行，也不要因一時好奇就輕易嘗試他人免費提供的飲料或零食，面對來路不明、品牌資訊標示不清或包裝不完整的東西，應勇敢拒絕。當你在聚會上感到頭暈、噁心、視力模糊、全身無力等症狀，你可以這樣處裡： （1）把握時間遠離現場。（2）向可靠的人求助。（3）報警。如欲查詢更多藥物濫用危害相關資訊，請上食藥署「反毒資源專區」（http：／／www.fda.gov.tw／TC／site.aspx？sid=10070）網站查詢。

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