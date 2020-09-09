為鼓勵雇主提供就業機會僱用失業勞工，勞動部勞動力發展署持續辦理僱用獎助措施。發展署表示，雇主僱用經公立就業服務機構推介的失業勞工，最高發給15.6萬元的僱用獎助，歡迎企業廠商洽各地公立就業服務機構詢問及辦理求才登記。

小輝自高中餐飲科畢業後，很想找工作，以改善家裡的經濟狀況，但苦於沒有明確方向，對就業市場及實際職場環境也一無所知，求職時沒什麼信心。後來，小輝前往就業中心尋求協助，就服員經由諮詢得知，小輝可以接受生產線的包裝工作，而且希望工作地點離家不遠。就服員依小輝的就業需求，開拓職缺及運用僱用獎助措施，推介位於小輝住家附近的醫療器材及用品製造工廠，擔任產品組裝人員。

小輝錄取後，仍然擔心他的學習能力會造成公司困擾，對自己能否勝任仍有所懷疑，但就服員持續陪伴及鼓勵他，現在已經穩定就業1年半的小輝，可以同時操作3台機台、調校模型，甚至協助指導新進人員，表現受到雇主肯定，工作自信心也大為提升；雇主羅老闆則表示，有了就業中心的資源導入及就服員居間協助，讓公司可以及時找到適合的人才，並提高員工就業穩定度。

發展署表示，為了協助弱勢失業勞工就業，各公立就業服務機構持續辦理僱用獎助措施，只要雇主僱用失業達30天以上的特定對象，包括中高齡者、身心障礙者、原住民等10類，或失業達3個月以上的失業勞工，就可以依規定申請僱用獎助，而依僱用對象身分類別，每僱用1人，發給雇主9千元至1萬3千元不等的僱用獎助，最長獎助12個月，最高獎助15萬6千元。

(工商 )