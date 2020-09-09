美股中概股百勝中國10日將在港二次上市，該公司9日公布招股配發結果，全球發售4,191.07萬股股份（公開發售占4％），發行價為412港元，共有13.8萬人認購，散戶超額認購51.32倍，集資淨額約為170.02億港元。

綜合陸港媒體報導，不過，受到近日美股大盤急跌影響，百勝中國美股8日收跌2.79％至52.32美元，相當於港股405.4港元，較發行價折價約1.6％。有分析指，百勝中國是二次上市公司，美股股價較具代表性，因此或多或少會影響暗盤或在港上市初期表現。

百勝中國指出，擬將募資所得約45％資金用於擴大餐廳網路，45％用於技術系統、供應鏈、食品研發創新，以及投資能帶來增長機會的「優質資產」和品牌，其餘資金將用於營運資金與一般公司用途。

按2019年的系統銷售額計算，百勝中國是大陸最大的餐飲企業，旗下擁有包括肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）、小肥羊、黃記煌、東方既白等知名餐飲品牌。

(工商 )