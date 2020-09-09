戴德梁行今（9）日公布最新統計，2020年上半年亞太區商用不動產市場受到疫情發威所影響，總投資總額比去年同期大幅萎縮27％；展望下半年，投資市場的交易活動預期將有所改善，但恐仍維持低水位走勢。

戴德梁行資本市場部亞太區區域董事Gordon Marsden表示，2020上半年投資者基本上沒有很多的投資交易，投資總額較去年同期萎縮27％。隨著經濟重啟，預計投資活動將有所增加。物流資產的投資意向將繼續保持熱度，投資者對另類資產的興趣也在驟增。同時，辦公大樓仍是投資者繼續關注的投資領域，尤其是位於核心區域風險相對較低的成熟物業。

其中第一季度亞太區投資總額，較去年同期下降近40％，回落到1,190億美元。但第二季度投資總額有所上升，超過2,000億美元。

上半年投資活動集中於上海、北京、首爾和東京等主要城市，下半年投資活動預計仍將持續。

至於中國大陸市場方面，戴德梁行大中華區資本市場部總裁、中國資本市場部主管葉國平表示，根據戴德梁行資本市場部統計，中國內地2020上半年大宗交易市場成交金額約884億元，較2019下半年減少30%；其中北京上海合計占到總成交額的80%，約700億人民幣，而廣州深圳區域成交額雖超過100億，但是與去年下半年相比，下降比較明顯。

展望2020下半年投資市場，葉國平認為恐慌情緒已過，市場信心正逐步重建。隨著中國疫情的緩解，投資者信心正逐步恢復，尤其在中國已設有分公司的外資機構開始頻頻安排考察專案。同時，業主對售價的預期也更加理性，買賣雙方在價格上的差距也逐步縮小。

(工商 )